محمد موسى: نقيب الفنانين "ما بيتكشفش" على قنوات

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طرح الإعلامي محمد موسى، سؤالا على القائمين على مهرجان الجونة السينمائي، مفاده لماذا لم يتم عزل الفنانين المشاركين في المهرجان، وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا لعدد من الفنانين.





وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن نقيب الممثلين أشرف زكي لا يجيب على اتصالات بهذا الشأن، وحين تواصل معه البرنامج، رفض التعليق على الواقعة، قائلا: "أنا مبدخلش مكالمات مع القنوات".





وتابع محمد موسى موجها حديثه لنقيب المهن التمثيلية: "أنت مبتتكشفش على قنوات يا دكتور، بتتكسف، دا أنت نقيب الممثلين، طيب بذمتك مش مكسوف من اللي حصل في الجونة"، مضيفا: "لما نقيب المهن التمثيلية يرفض التحدث للقنوات، يبقى يترك منصبه فورا، لأنك بتتكلم عن صحة الفنانين اللي بيقودوا الرأي العام، وبيشكلوا الفكر والوجدان الوطني من خلال أعمالهم، الناس عايزة تتطمن".



