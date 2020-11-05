محمد رمضان يتسمر في الاحتفال بسيارته الجديدة رولز رويس

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:37 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
يحرص الفنان محمد رمضان، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، "إنستجرام"، صورة له من دبى، بجانب سيارته لورز لويس الجديدة، حيث كان يرتدي، سويت شيرت أورنج، وقبعة، معلقًا: "ثقة في الله نجاح"



يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل"البرنس" الذى تم طرحه رمضان الماضي ويشارك فى بطولته محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر،ونور،ومن تأليف وإخراج محمد سامى.

أخبار تهمك

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ يوم

اعتراف صادم للطبيب المتهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص

منذ ساعة

موعد أول ظهور لصفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

موسيماني يعلن رفضه رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

سر سفر نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ يوم

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ حوالي 6 ساعات

تخطيط الأهلي توصي برحيل نجم الأهلي

منذ ثلث ساعة

باتشيكو يعطي الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الصفقة التي يبحث عنها موسيماني في طريقها للأهلي

منذ أقل من ساعة

الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي بسبب الإصابة

منذ ساعة و 20 دقيقة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:29 م

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

03:15 م

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

04:23 م

مفاجأة.. الصفقة التي يبحث عنها موسيماني في طريقها للأهلي

08:24 م

موسيماني يعلن رفضه رحيل نجم الأهلي

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه