"نيويورك تايمز": اتساع هامش تفوق بايدن على ترامب في نيفادا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:45 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن هامش تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب في ولاية نيفادا ارتفع إلى 12 ألف صوت.

 

وأوضحت الصحيفة أن هذه النتيجة جاءت بعد فرز أصوات إضافية في مقاطعة كلارك، حيث كانت الولاية قد أعلنت مطلع الأسبوع، أن نتائجها الرسمية لن تصدر قبل مساء الخميس.

 

جدير بالذكر أنه وبعملية حسابية بسيطة يتبين أن المرشح الديمقراطي جو بايدن ومع فوزه بالسباق في ولايتي ويسكنسون وميشيغان، سيكون بحاجة للفوز بولاية نيفادا لأنه سيجمع 264 صوتا وتفصله 6 فقط عن الأصوات الـ270 الضرورية لفوزه بالانتخابات، وبالتالي ستفقد ولاية بنسلفانيا الهامة جدا مكانتها وستكون تحصيل حاصل.

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