بكري: مصر لا تقبل بالتدخلات.. وبايدن سيقترب أكثر من معسكر قطر وتركيا (فيديو)

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي مصطفى بكري إن بايدن حال فوزه في الانتخابات الأمريكية سيقترب أكثر من جماعات الإسلام السياسي وسيقترب أكثر من معسكر قطر وتركيا.
وتابع خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر غير منحازة لأيا من الأطراف المتنازعة في أمريكيا ولكن من سيحاول التدخل في الشأن الداخلي المصري فسيتم التصدي له كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل.

وأضاف أن مصر بها قيادة وإرادة سياسية وستدافع عن أمنها القومي وسياستها المصرية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي متوازنة وفيما عدا ذلك فنحن داعين للسلام.

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كشفت الناطقة الصحفية باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، اليوم الخميس، شروط فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.

وقالت ماكناني، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب يمكن أن يضمن إعادة انتخابه لولاية ثانية في حال فوزه في ولايات أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا.

وأضافت ماكناني: "نعتقد أن الطريق (إلى النصر) يمر عبر أريزونا وبنسلفانيا ومع الاحتفاظ بجورجيا حيث نتصدر (السباق)". وأشارت ماكناني إلى أن ترامب يتمتع "بتفوق كبيرة" في بنسلفانيا، وأضافت: "نعتقد أننا سنتغلب في أريزونا أيضا".

وتابعت: "لم أستبعد وقوع تلاعب بالتصويت في بنسلفانيا"، مشيرة إلى أنه سبق أن ظهرت "نتائج غريبة للغاية" لدى فرز الأصوات في الولاية.

وتنبأت وكالة "أسوشيتد برس" و"فوكس نيوز" في وقت سابق، بفوز المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في أريزونا، إلا مصادر إعلامية مرموقة أخرى لا تعتقد أن نتيجة الاقتراع في الولاية محسومة.

ووفقًا لتقديرات بعض الإعلاميين، فإن لترامب تفوقا طفيفا في كل من جورجيا وبنسلفانيا. كما يتقدم ترامب في كارولينا الشمالية، التي يعتبر الفوز فيها شرطا ضروريا أيضا للفوز بالانتخابات عامة.

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