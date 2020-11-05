عبدالحليم علي: أسلوب الزمالك في الشوط الأول ظلم مصطفى محمد

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:32 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق، أن الزمالك لعب أمام الرجاء بطريقته المعتادة، بعدما أحرز الفريق المغربي الهدف في اللقاء الذي انتهى بفوز الأبيض بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء أمس الأربعاء.

وأشار إلى أنه لو كان الزمالك بدأ اللقاء بنفس الأسلوب الذي لعب به بعد هدف الرجاء، لما شاهدنا خطورة الفريق المغربي، مؤكدا أن لاعبو الأبيض تفوقوا على أنفسهم بعد استقبال الهدف.

وشدد على أن تغيير أسلوب لعب الفريق في مباراة كبيرة مثل هذه خطأ كبير، مشيرا إلى أن أسلوب الزمالك في الشوط الأول ظلم مصطفى محمد.

وتابع في تصريحات تليفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، " الرجاء أحسن استغلال فترة التأجيل، ويمتلك عدد من اللاعبين المميزين، لكن عندما عاد الزمالك لأسلوبه الطبيعي في الشوط الثاني تفوق عليه باكتساح".

واختتم، "ما رأيناه في المباراة هو الزمالك الذي نعرفه، الذي كلما اشتد الأمر عليه وزادت صعوبته على لاعبيه، يظهر معدنهم الحقيقي".

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