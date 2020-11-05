"قفلوا الأبواب والشبابيك".. مستشار حملة ترامب: حالات تزوير في بنسلفانيا من الديمقراطيين (فيديو)

Advertisements

قال جابريال صوما، مستشار حملة ترامب، إن حظوظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للفوز بالانتخابات الأمريكية صعب جدًا على حساب المرشح الديمقراطي جو بايدن.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك عمليات تزوير في الانتخابات الأمريكية من جانب الحزب الديمقراطي، وقاموا بمنع مراقب من الحزب الجمهوري أن يدخل إلى غرفة الفرز في بنسلفانيا وأغلقوا الأبواب والشبابيك.



وأضاف جابريال صوما، أن هناك 138 ألف ظرف للتصويت في ولاية ميشجان أدخلت كأنها كجزء من العملية الانتخابية، موضحا أن كل تلك الأصوات الانتخابية الـ 138 ألف صوت لم يقوموا بالتصويت لترامب.



وكشف مستشار حملة ترامب أن التزوير في الانتخابات الرئاسية طال عددًا من الولايات، لذلك سوف يلجأ الرئيس ترامب إلى القضاء للحد من ذلك.



كشفت الناطقة الصحفية باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، اليوم الخميس، شروط فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.



وقالت ماكناني، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب يمكن أن يضمن إعادة انتخابه لولاية ثانية في حال فوزه في ولايات أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا.



وأضافت ماكناني: "نعتقد أن الطريق (إلى النصر) يمر عبر أريزونا وبنسلفانيا ومع الاحتفاظ بجورجيا حيث نتصدر (السباق)". وأشارت ماكناني إلى أن ترامب يتمتع "بتفوق كبيرة" في بنسلفانيا، وأضافت: "نعتقد أننا سنتغلب في أريزونا أيضا".



وتابعت: "لم أستبعد وقوع تلاعب بالتصويت في بنسلفانيا"، مشيرة إلى أنه سبق أن ظهرت "نتائج غريبة للغاية" لدى فرز الأصوات في الولاية.



وتنبأت وكالة "أسوشيتد برس" و"فوكس نيوز" في وقت سابق، بفوز المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في أريزونا، إلا مصادر إعلامية مرموقة أخرى لا تعتقد أن نتيجة الاقتراع في الولاية محسومة.



ووفقًا لتقديرات بعض الإعلاميين، فإن لترامب تفوقا طفيفا في كل من جورجيا وبنسلفانيا. كما يتقدم ترامب في كارولينا الشمالية، التي يعتبر الفوز فيها شرطا ضروريا أيضا للفوز بالانتخابات عامة.

