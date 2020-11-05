نهى بكر: الوضع محتدم جدًا في أمريكا والعنف وارد

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كشفت الناطقة الصحفية باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، اليوم الخميس، شروط فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.



وقالت ماكناني، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب يمكن أن يضمن إعادة انتخابه لولاية ثانية في حال فوزه في ولايات أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا.



وأضافت ماكناني: "نعتقد أن الطريق (إلى النصر) يمر عبر أريزونا وبنسلفانيا ومع الاحتفاظ بجورجيا حيث نتصدر (السباق)". وأشارت ماكناني إلى أن ترامب يتمتع "بتفوق كبيرة" في بنسلفانيا، وأضافت: "نعتقد أننا سنتغلب في أريزونا أيضا".



وتابعت: "لم أستبعد وقوع تلاعب بالتصويت في بنسلفانيا"، مشيرة إلى أنه سبق أن ظهرت "نتائج غريبة للغاية" لدى فرز الأصوات في الولاية.



وتنبأت وكالة "أسوشيتد برس" و"فوكس نيوز" في وقت سابق، بفوز المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في أريزونا، إلا مصادر إعلامية مرموقة أخرى لا تعتقد أن نتيجة الاقتراع في الولاية محسومة.



ووفقًا لتقديرات بعض الإعلاميين، فإن لترامب تفوقا طفيفا في كل من جورجيا وبنسلفانيا. كما يتقدم ترامب في كارولينا الشمالية، التي يعتبر الفوز فيها شرطا ضروريا أيضا للفوز بالانتخابات عامة.







قالت الدكتورة نهى بكر، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الانتخابات الأمريكية الحالية مختلفة عن الانتخابات السابقة والوضع محتدم جدَا، وهذا بسبب الاعتماد على التصويت من خلال البريد الذي زاد من الانتخابات بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن هذه الانتخابات تشبه الاستفاء على سياسات الرئيس الامريكي.وتابعت "بكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن هناك حالة استقطاب كبيرة في المجتمع الأمريكي لم تحدث منذ عقود، وهذا زاد من شراء السلاح لدى المواطنين، واستخدام المال السياسي بصورة كبيرة لأول مرة.ولفتت إلى أن المناظرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح جون بايدن شهدت تدني غير مسبوق، رغم أن الولايات المتحدة تعتبر النموذج الأفضل للديمقراطية في العالم، مشيرة إلى أن هناك احتمالية لحدوث عنف حال خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابات.