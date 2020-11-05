أستاذ علوم سياسية يكشف مفاجأة عن وضع الأمريكان بسبب الانتخابات

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون في واشنطن، إن الانتخابات الأمريكية الحالية غير مسبوقة، حيث لم يسبق وأن شهدت الولايات المتحدة صراعات حادة من هذا النوع، وتعكس الاستقطاب الحاد في الولايات المتحدة الأمريكية حول عدة أمور رئيسية. 

وأشار "غريب"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن القضايا الاقنصادية، ومواجهة كوفيد أهم القضايا التي يهتم بها المواطن الأمريكي، لافتا إلى أن حملة ترامب أقامت عدد من الدعاوى بسبب ما وصفوه بالتجاوزات في الانتخابات الأمريكية.

ولفت إلى أن هناك مظاهرات بدأت تظهر في عدد من الولايات الأمريكية، حيث ازداد عدد الأشخاص الذين اشتروا سلاح فردي من شهر سبتمبر وحتى الىن بنحو مليوني شخص، وهذا يعكس حالة القلق. 

وكشفت الناطقة الصحفية باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، اليوم الخميس، شروط فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.

وقالت ماكناني، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب يمكن أن يضمن إعادة انتخابه لولاية ثانية في حال فوزه في ولايات أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا.

وأضافت ماكناني: "نعتقد أن الطريق (إلى النصر) يمر عبر أريزونا وبنسلفانيا ومع الاحتفاظ بجورجيا حيث نتصدر (السباق)". وأشارت ماكناني إلى أن ترامب يتمتع "بتفوق كبيرة" في بنسلفانيا، وأضافت: "نعتقد أننا سنتغلب في أريزونا أيضا".



وتابعت: "لم أستبعد وقوع تلاعب بالتصويت في بنسلفانيا"، مشيرة إلى أنه سبق أن ظهرت "نتائج غريبة للغاية" لدى فرز الأصوات في الولاية.



وتنبأت وكالة "أسوشيتد برس" و"فوكس نيوز" في وقت سابق، بفوز المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في أريزونا، إلا مصادر إعلامية مرموقة أخرى لا تعتقد أن نتيجة الاقتراع في الولاية محسومة.



ووفقًا لتقديرات بعض الإعلاميين، فإن لترامب تفوقا طفيفا في كل من جورجيا وبنسلفانيا. كما يتقدم ترامب في كارولينا الشمالية، التي يعتبر الفوز فيها شرطا ضروريا أيضا للفوز بالانتخابات عامة.

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