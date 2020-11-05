صحة القليوبية تستعد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:26 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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عقد الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم الخميس، اجتماعًا مع لجنة إدارة أزمة فيروس كورورنا بمديرية الصحة، لإيضاح مهام كل عضو باللجنة، والتأكيد على انتظام العمل بها على مدار اليوم.

من جانبه أكد الطباخ، خلال الاجتماع، على توافر الأدوية والمستلزمات الخاصة بفيروس كورونا بشكل كاف، ومراجعة أرصدة المستشفيات من اسطوانات الأكسجين، وشبكات الغازات، والتأكد من تطبيق بروتوكول العلاج، وأخذ احتياطات وإجراءات مكافحة العدوى اللازمة.

وشدد الطباخ، على رصد الحالات المشتبه بها، وإجراءات العزل المنزلي.
صحة القليوبية تستعد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد
صحة القليوبية تستعد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد
صحة القليوبية تستعد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد
صحة القليوبية تستعد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد
صحة القليوبية تستعد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد
صحة القليوبية تستعد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد

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