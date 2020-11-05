"البيتكوين" يسجل أعلى مستوي منذ 2018

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
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ارتفع سعر عملة البيتكوين الرقمية خلال تعاملات اليوم الخميس، لتتجاوز مستوى 15 ألف دولار للمرة الأولى منذ  2018.


ويأتي ارتفاع العملات المشفرة بقيادة البيتكوين مع ترقب حسم انتخابات الرئاسة الأمريكية حيث تشير النتائج الأولية إلى تقدم كبير للمرشح الديمقراطي جو بايدن على دونالد ترامب.

وعززت العملات الرقمية مكاسبها مؤخراً والتي جاءت بعد أن أعلنت شركة المدفوعات "باي بال" أنها سوف تسمح للعملاء باستخدام العملات المشفرة وشرائها وبيعها على منصتها.

وحققت البيتكوين مكاسب حادة تجاوزت 100 بالمائة منذ بداية العام الجاري رغم الهبوط القوي في مارس/آذار الماضي، حيث أدت معدلات الفائدة المنخفضة والتحفيز الضخم إلى زيادة الطلب على العملات المشفرة حيث ينظر إليها كتحوط ضد تسارع التضخم.

وبحلول الساعة 5:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت البيتكوين بنحو 9.5 بالمائة لتصل إلى 15.18 ألف دولار، وهو المستوى الذي لم تشهد أكبر العملات الرقمية منذ يناير لعام 2018.


كما صعدت "الإيثريوم" التي تحتل المرتبة الثانية بنحو 4.8 بالمائة إلى 413 دولاراً، في حين استقرت عملة "تيثير" عند دولاراً واحداً.

فيما ارتفعت "الريبل" بنسبة 3.6 بالمائة إلى 0.245 دولار، وصعدت "البيتكوين كاش" بنحو 4.3 بالمائة إلى 249.1 دولار.

وخلال نفس الفترة، زادت القيمة السوقية لإجمالي العملات المشفرة إلى 430.8 مليار دولا، مقارنة بـ408.4 مليار دولار قبل 24 ساعة مضت.

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