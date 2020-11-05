ارتداء الكمامة وممارسة الرياضة.. كيف تحمي نفسك من البرد والإنفلوانزا وكورونا؟

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:53 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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استعدادات مكثفة، تجريها الأجهزة المعنية فى مصر، على قدم وساق، لمواجهة موجة ثانية محتملة من جائحة كورونا، التى تجتاح الكثير من دول العالم، بشكل أكثر حدة من الموجة الأولى، فيتوالى سقوط مزيد من الضحايا، بين مصابين وحالات وفاة، فى الوقت الذى يسعى فيه الباحثون والأطباء من مختلف دول العالم إلى إنتاج وتطوير لقاح فعال ضد الفيروس، وعلى الرغم من التوصل إلى أكثر من لقاح إلا أن أحدها لم يثبت فعاليته بصورة نهائية حتى الآن، ولم تتعد تلك اللقاحات مراحل التجارب التى تتابعها منظمة الصحة العالمية حتى الآن.

ومع دخول فصل الشتاء، يصاب بعض الأشخاص بالخوف والهلع، نتيجة تزايد احتمالات الإصابة بنزلات البرد، والإنفلوانزا الموسمية، فى وقت تختلط فيه الأمور عليهم، إذ لا يستطيعون تحديد الفرق بينها وبين أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، فيلجأ بعضهم إلى اتخاذ الحيطة والحذر، ويبحثون عن الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من كورونا، ومن نزلات البرد والإنفلوانزا الموسمية، لتجنب القلق إذا ما أصيبوا بأى منها، فى ظل عدم قدرتهم على التفرقة بين الأعراض التى تتشابه فى جميع تلك الأمراض.

وفى هذا الصدد، وضع الدكتور هانى الناظر، الأستاذ بالمركز القومى للبحوث، روشتة وقائية، تجنب الناس خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما تحميهم من نزلات البرد والإنفلوانزا الموسمية، ترصدها "الفجر" فيما يلى من سطور:

- احرص على ارتداء الكمامة.

- حافظ على تحقيق التباعد الاجتماعى، وتجنب الأماكن المزدحمة، واترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين.

- داوم على غسل اليدين جيدا، خصوصا عند العودة من الخارج إلى المنزل، وقبل الأكل وبعده.

- لا تشارك الآخرين متعلقاتهم وأدواتهم.

- احرص على ارتداء الملابس القطنية الثقيلة فى الصباح الباكر وفى المسا.

- ابتعد عن الاستحمام فى الصباح الباكر قبل الخروج من المنزل، وأجل ذلك لحين عودتك من الخارج.

- اخلع الحذاء قبل الدخول إلى المنزل وطهره بالكحول.

- لا تستحدم المروحة أو مبردات الهواء "التكييف".

- استخدم المناديل الورقية عند العطس والسعال.

- احرص على تهوية الأماكن التى تتواجد فيها جيدا.

- تعرض لأشعة الشمس فى الساعة 3 عصرا، ولمدة نصف ساعة يوميا.

- انتظم فى المشى واحرص على ممارسة الرياضة بشكل يومى.

- أكثر من شرب المياه بكميات مناسبة.

- أكثر من شرب عصائر البرتقال والرمان والجوافة.

- اتبع نظاما غذائيا صحيا، واحرص على تناول طبق السلطة الخضراء، لتقوية المناعة، وقطع أسماك التونة الغنية بفيتامين (د).

- ابتعد عن تناول الأطعمة المكشوفة فى الشارع.

- طهر الخبز بوضعه على النار، والخضروات بغسلها بالخل والماء.

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