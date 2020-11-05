رسميا.. المنصورة يتعاقد مع "دى ماريا" المقاصة
الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:51 م
هيثم حبيب
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أعلن نادى المنصورة اليوم الخميس عن تعاقده مع اللاعب وليد عبد الله الشهير ب "دى ماريا" قادما من المقاصة ، والذي وقع على عقد مدته ٣ مواسم تبدأ من الموسم الجديد 2020/ 2021 .
يجيد اللاعب صاحب ال٢٢ عاما اللعب فى مركز الجناح الأيمن وسبق له أن مثل أندية الفيوم ، بتروجيت ، مصر المقاصة قبل الإنتقال أخيرا للمنصورة.
ووقع اللاعب على عقود إنتقاله للمنصورة في حضور المشرف العام على الكرة إسلام مسعد و ياسر عبد الواحد المدير الفنى و مساعد المدرب إبراهيم مرزوق ، حيث تعد هذه الصفقة هى الأولى رسميا لفريق المنصورة بعد نهاية الموسم ورحيل ١٤ لاعبا عن صفوف الفريق .
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