رسميا.. المنصورة يتعاقد مع "دى ماريا" المقاصة

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أعلن نادى المنصورة اليوم الخميس عن تعاقده مع اللاعب وليد عبد الله الشهير ب "دى ماريا" قادما من المقاصة ، والذي وقع على عقد مدته ٣ مواسم تبدأ من الموسم الجديد 2020/ 2021 .



يجيد اللاعب صاحب ال٢٢ عاما اللعب فى مركز الجناح الأيمن وسبق له أن مثل أندية الفيوم ، بتروجيت ، مصر المقاصة قبل الإنتقال أخيرا للمنصورة.



ووقع اللاعب على عقود إنتقاله للمنصورة في حضور المشرف العام على الكرة إسلام مسعد و ياسر عبد الواحد المدير الفنى و مساعد المدرب إبراهيم مرزوق ، حيث تعد هذه الصفقة هى الأولى رسميا لفريق المنصورة بعد نهاية الموسم ورحيل ١٤ لاعبا عن صفوف الفريق .