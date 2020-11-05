موهبة طفل تخترق مواقع التواصل الاجتماعي.. عمر عبد الوهابي "أصغر مغني"





أحيى الطفل عمر عبد الوهاب، عدد من الحفلات الغنائية في ساقية الصاوي وذلك عقب دراسته الموسيقى.





وظهرت مهارات عمر عبد الوهاب من خلال بعض الفيديوهات التي قدمها على مواقع التواصل الاجتماعي

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطفل يغني ويعزف على الجيتار أغنية "آن لو قابلتك من زمان".ووصل الفيديو لنسبة مشاهدة عالية وتفاعل معه عدد كبير من الجماهير، وذلك بالرغم من عدم مشاركة هذا الطفل والذي يسمى عمر عبد الوهاب في أي برامج مسابقات للصوت.