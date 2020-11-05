خبير قانوني: توجه أصوات ولاية أريزونا لبايدن مفاجأة صادمة (فيديو)





وكشف رامي عقل أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأمريكية كانت الأكثر وخاصة من الأقليات مثل الجاليات العربية.





كشفت الناطقة الصحفية باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، اليوم الخميس، شروط فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.





وقالت ماكناني، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب يمكن أن يضمن إعادة انتخابه لولاية ثانية في حال فوزه في ولايات أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا.





وأضافت ماكناني: "نعتقد أن الطريق (إلى النصر) يمر عبر أريزونا وبنسلفانيا ومع الاحتفاظ بجورجيا حيث نتصدر (السباق)". وأشارت ماكناني إلى أن ترامب يتمتع "بتفوق كبيرة" في بنسلفانيا، وأضافت: "نعتقد أننا سنتغلب في أريزونا أيضا".





وتابعت: "لم أستبعد وقوع تلاعب بالتصويت في بنسلفانيا"، مشيرة إلى أنه سبق أن ظهرت "نتائج غريبة للغاية" لدى فرز الأصوات في الولاية.





وتنبأت وكالة "أسوشيتد برس" و"فوكس نيوز" في وقت سابق، بفوز المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في أريزونا، إلا مصادر إعلامية مرموقة أخرى لا تعتقد أن نتيجة الاقتراع في الولاية محسومة.





ووفقًا لتقديرات بعض الإعلاميين، فإن لترامب تفوقا طفيفا في كل من جورجيا وبنسلفانيا. كما يتقدم ترامب في كارولينا الشمالية، التي يعتبر الفوز فيها شرطا ضروريا أيضا للفوز بالانتخابات عامة.



قال رامي عقل، الخبير القانوني، إن أصوات ولاية أريزونا تتجه إلى المرشح الديمقراطي جو بايدن واصفا ذلك بمثابة المفاجأة الصادمة.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي في تغطية خاصة لانتخابات الرئاسة الأمريكية من نيويورك لقناة صدى البلد، اليوم الخميس، أن نتيجة الانتخابات الأمريكية بين الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وبايدن لم تحسم بعد.وأشار الخبير القانوني إلى أن الانتخابات شهدت مشاركة كبيرة وخاصة من أعضاء القطبين الجمهوري والديمقراطي، موضحا أن عدد الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية 50 ولاية فهناك ولايات ديمقراطية وجمهورية.