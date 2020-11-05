مايكل مورجن: تم رصد أشخاص صوتوا مرتين في إحدى الولايات الأمريكية بالانتخابات

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:51 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مايكل مورجن، الباحث السياسي بمركز لندن للدراسات السياسية، إنه متوقع أن نتيجة الانتخابات الأمريكية ستحسم في المحاكم وليس بصناديق الاقتراع، لافتا إلى أن ترامب قدم طعون على نتائج عدة ولايات أمريكية.

وأشار "مورجن"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الوضع محتدم، ويوجد حالة من الاحتقان بين مؤيدي ترامب وبايدن بسبب نتيجة الانتخابات الأمريكية، منوها بأنه تم رصد تواجد أشخاص صوتوا مرتين في إحدى الولايات بالانتخابات الرئاسة الأمريكية.


كشفت الناطقة الصحفية باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، اليوم الخميس، شروط فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.



وقالت ماكناني، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب يمكن أن يضمن إعادة انتخابه لولاية ثانية في حال فوزه في ولايات أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا.



وأضافت ماكناني: "نعتقد أن الطريق (إلى النصر) يمر عبر أريزونا وبنسلفانيا ومع الاحتفاظ بجورجيا حيث نتصدر (السباق)". وأشارت ماكناني إلى أن ترامب يتمتع "بتفوق كبيرة" في بنسلفانيا، وأضافت: "نعتقد أننا سنتغلب في أريزونا أيضا".



وتابعت: "لم أستبعد وقوع تلاعب بالتصويت في بنسلفانيا"، مشيرة إلى أنه سبق أن ظهرت "نتائج غريبة للغاية" لدى فرز الأصوات في الولاية.



وتنبأت وكالة "أسوشيتد برس" و"فوكس نيوز" في وقت سابق، بفوز المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في أريزونا، إلا مصادر إعلامية مرموقة أخرى لا تعتقد أن نتيجة الاقتراع في الولاية محسومة.



ووفقًا لتقديرات بعض الإعلاميين، فإن لترامب تفوقا طفيفا في كل من جورجيا وبنسلفانيا. كما يتقدم ترامب في كارولينا الشمالية، التي يعتبر الفوز فيها شرطا ضروريا أيضا للفوز بالانتخابات عامة.

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