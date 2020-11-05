رئيس المجلس الأوروبي يؤكد حرص الاتحاد على تعزيز التعاون مع مصر

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:43 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المحاولات خاصة ومكافحة الفكر المتطرف على المستويين الإقليمي والدولي، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية شارل ميشيل رئيس المجلس الأوربي، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبا عاجل.

وأكد الرئيس السيسي، على الأهمية التي توليها مصر لعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي في إطار الروابط المتشعبة والمصالح الاستراتيجية بين الجانبين.

كما أكد الرئيس السيسي، أن القيم الدينية السامية لا علاقة لها بأعمال التطرف، رافضًا وصم أية ديانة بالإرهاب.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة إدراك خصوصية وثقافة الأديان بما تتضمنه من مبادئ وقيم سماوية عظيمة.

وأكد الرئيس السيسي، على تضافر جميع الجهود الدولية لإرساء قيم قبول الآخر والتعايش والتسامح ومد جسور التفاهم والإخاء.

حيث تم التوافق على بلورة جهد جماعي لإقامة منتدى للحوار بجمع عدة أطراف من الدول الإسلامية والأوروبية للتصدي لخطاب الكراهية والتطرف.

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