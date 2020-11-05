نجم الزمالك يوجه رسالة للجماهير قبل النهائي الإفريقي

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:30 م
الزمالك
الزمالك
وكالات
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وجه مصطفى محمد مهاجم الزمالك رسالة إلى جماهير الأبيض بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصطفى محمد في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، إن "الجماهير البيضاء تستحق الفوز على الرجاء والفرحة بالتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن الأمر لم ينتهي بعد فهدفنا اللقب القاري".

وأضاف: "هدفنا تحقيق اللقب الأفريقي وإسعاد الجماهير البيضاء".

وفاز الزمالك على فريق الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا 3-1 على إستاد القاهرة، سجلها فرجاني ساسي، ومصطفى محمد (هدفين)، ليواجه الفريق الأهلي في نهائي البطولة يوم 27 الجاري.

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