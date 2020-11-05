وسائل إعلام: وقف فرز الأصوات بإحدى مقاطعات بنسلفانيا

أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية بأن عملية فرز الأصوات بمقاطعة أليغيني في ولاية بنسلفانيا، قد تم تعليقها حتى يوم الجمعة.

ووفقا لمركز إديسون للأبحاث، فقد حصل ترامب على 50.3% من الأصوات مقابل 48.4% لبايدن بعد إحصاء 92% من أصوات بنسلفانيا.

وكانت حملة الرئيس دونالد ترامب قالت اليوم الخميس إنها تتوقع الشروع في إجراءات قانونية إضافية في ولايتي بنسلفانيا ونيفادا.

وأفاد مستشار الحملة جيسون ميلر بأنه يتوقع اتخاذ إجراء قانوني في ولاية بنسلفانيا لضمان الاطلاع على بطاقات الاقتراع السابقة التي أُحصيت في تلك الولاية.