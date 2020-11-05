561 مليون دولار صادرات مصر من الغزل والمنسوجات خلال 9 أشهر

ذكر المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن صادرات القطاع بلغت 561 مليون دولار خلال (يناير - سبتمبر) من العام الجاري.





وأوضح مجلس - في التقرير الشهري الصادر اليوم الخميس، أن صادرات القطاع شهدت تعافيا ملحوظا خلال الربع الثالث من 2020 بعد أن أصابها الركود خلال الربع الثاني متأثرة بجائحة كورونا، حيث أن إجمالي صادرات القطاع إلى الدول الأوربية بلغ خلال الفترة السابق ذكرها 146 مليون دولار بتراجع 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.





وأضاف أن صادرات الغزل والنسيج إلى الدول العربية بلغت نحو 145 مليون دولار بانخفاض 16%، فيما سجلت صادرات القطاع إلى الدولار الأفريقية ارتفاعا بنحو 11% لتبلغ 28 مليون دولار، كما شهدت ارتفاعا بنحو 168% إلى الولايات المتحدة لتسجل 12 مليون دولار.





وحول أكبر الدول استيرادا لصادرات الغزل والمنسوجات، أشار إلى أن تركيا تحتل المرتبة الأولى بقيمة 200 مليون دولار بانخفاض 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، تلاها في المرتبة الثانية إيطاليا بقيمة 70 مليون دولار بتراجع 39% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبلغت صادرات الغزل والنسيج المصري إلى الجزائر 34 مليون دولار بتراجع 57%.





وأضاف أن صادرات القطاع إلى ألمانيا شهدت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مسجلة 28 مليون دولار، كما زادت بنحو 12% إلى تونس مسجلة 22 مليون دولار.