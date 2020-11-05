السيسي يؤكد لرئيس المجلس الأوروبي على ضررة احترام خصوصية الأديان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، على ضرورة إدراك خصوصية وثقافة الأديان بما تتضمنه من مبادئ وقيم سماوية عظيمة.





وأكد الرئيس السيسي، على تضافر جميع الجهود الدولية لإرساء قيم قبول الآخر والتعايش والتسامح ومد جسور التفاهم والإخاء.

وتم التوافق على بلورة جهد جماعي لإقامة منتدى للحوار يجمع عدة أطراف من الدول الإسلامية والأوروبية للتصدي لخطاب الكراهية والتطرف.





وكان استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية شارل ميشيل رئيس المجلس الأوربي، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبا عاجل.





وأكد الرئيس السيسي، على الأهمية التي توليها مصر لعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي في إطار الروابط المتشعبة والمصالح الاستراتيجية بين الجانبين.



