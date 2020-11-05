هويدا مندي وهناء حمزة يفجرن المفاجأة ويقدمن أوراق ترشيحهن في انتخابات الطائرة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

فجرت هناء حمزة عضوة مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة السابقة مفاجأة من العيار الثقيل ، بتقديم أوراق ترشيحها على منصب النائب فى الانتخابات التى ستجرى يوم 11 ديسمبر المقبل ، كما شهد اليوم قبل الأخير لفتح باب الترشيح مفاجأة أخرى ، بتقديم هويدا مندى عضوة مجلس إدارة الاتحاد السابقة ، والمدير التنفيذى السابق للاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة ، أوراق ترشيحها على منصب أمين الصندوق ، وشهد اليوم أيضا الخميس قيام  6 مرشحين آخرين بتقديم أوراقهم إلى اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى ، وهم عمرو مخلوف على منصب النائب ، أميرة عبد السلام على منصب أمين الصندوق ، وأحمد البنا، وأحمد الشموتى ، وخالد أبو المعادى ، وطلعت الطوبشى على منصب العضوية.

كان  شريف الشمرلى المحاضر الدولى ، وعضو لجنة المدربين بالاتحاد الدولى ، ورئيس لجنة المدربين السابق بالاتحاد الإفريقي ، والمدير الفنى السابق للمنتخبات الوطنية ،والمدير الفنى لنادييى طلائع الجيش وهليوبوليس ، قد قدم أوراق ترشيحه أمس على ، منصب الرئيس فى اليوم الخامس لفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة يقود اللعبة لمدة عام حتى إنتهاء دورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو فى الفترة من 27 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبلين ، ليصل عدد المرشحين على منصب الرئاسة إلى أربعة مرشحين هم ، شريف الشمرلى ، وأحمد عبد الدايم المدير التنفيذى السابق للاتحاد ، وفؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد السابق ، وعبد الحميد الوسيمى نائب رئيس الاتحاد السابق ، و يستمر فتح باب الترشيح حتى الجمعة المقبل فى تلقى طلبات الترشيح ،  حيث تتلقى اللجنة أوراق المرشحين من التاسعة من صباح اليوم وحتى الساعة الخامسة مساء ولمدة يومين آخرين  ، على أن تجرى الانتخابات يوم ١١ ديسمبر المقبل ضمن فاعليات الجمعية العمومية العادية التى تقام فى القاعة الرئيسية باللجنة الأوليمبية .

 تتلقى أوراق المرشحين طبقا لمتطلبات واشتراطات لائحة النظام الأساسى للاتحاد ، المنشورة بجريدة الوقائع المصرية بالعدد ١٨٠تابع ، ب ، الصادر فى ٩ أغسطس ٢٠١٨ ، بالإضافة إلى الاستدراك المنشور بجريدة الوقائع المصرية أيضا فى العدد رقم ١٨٨ تابع الصادر فى ٢٤ أغسطس ٢٠٢٠ ، يرأس لجنة تلقى الطلبات أيمن غزلان القائم بأعمال المدير التنفيذى ، وتضم فى عضويتها مندوب من اللجنة الأوليمبية .



أخبار تهمك

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

اشتداد التنافس.. ترامب يقلص تخلفه عن بايدن في السباق الانتخابي بأريزونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ ثلث ساعة

باتشيكو يعطي الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

موسيماني يعلن رفضه رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ يوم

سر سفر نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

موعد أول ظهور لصفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستقر على رحيل إثنين من نجوم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يطمئن على صفقته الجديدة ويطالبه بتوخي الحذر

منذ ساعتين و 51 دقيقة

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

منذ حوالي 3 ساعات

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:29 م

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

03:15 م

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

04:23 م

موسيماني يعلن رفضه رحيل نجم الأهلي

04:31 م

موعد أول ظهور لصفقة الأهلي الجديدة

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه