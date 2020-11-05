بالأرقام تفاصيل قافلة طبية مجانية في قرية ببني عبيد بالدقهلية

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شهدت قرية الزهيري التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية قافلة طبية علاجية، وقعت الكشف على 863 مريض خلال يومين.



تأتي القافلة استمرارا لمسيرة القوافل الطبيه والعطاء لتقديم خدمه صحيه للمرضى بالمناطق البعيدة

وبناء على تعليمات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية.



ومن جانبه وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بقافلة علاجية مجانية لقرية الزهيري مركز بني عبيد.



تم توقيع الكشف الطبي على 863 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 10 عيادات متخصصة شملت 2 عياده باطنه و2 عياده اطفال وعياده جلديه وعياده جراحه، وعيادة عظام وعياده نسا وتنظيم اسره واسنان

وقد كان البيان الختامي للقافلة العلاجيه، باطنة 205، أطفال 210، عظام 127، جراحة 58، جلدية 90

، نساء وتنظيم اسرة 98، أسنان 75، كما تم توفير 130صنف علاج للحالات.



كما تم إجراء 282 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 111حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة 28 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 95 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم.



كما تم تحويل 10 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى