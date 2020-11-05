موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
أنس عبد الغني
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يترقب عشاق الساحرة المستديرة مواجهة من العيار الثقيل بين ليفربول والمحترف في صفوف النجم الدولي المصري محمد صلاح عندما يحل ضيفا ثقيلا على نظيره مانشستر سيتي.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية بعد فوز سيتي على أولمبياكوس 3 / 0 وفوز ليفربول على مضيفه أتالانتا الإيطالي 5 / 0 في دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يوم الأحد القادم الموافق 8 نوفمبر الجاري، على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإنجليزي "البريميرليج ".

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
من المقرر أن مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ويحظى سيتي الذي توج باللقب مرتين متتاليتين في 2018 و2019، بأفضلية اللعب على أرضه.

ويتصدر كتيبة كلبو جدول الترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة جمعهما من 7 مباريات حقق الفوز في خمسة وتعادل في واحدة وتلقى الهزيمة في مثلها، وبفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي
بينما يدخل فريق مانشستر سيتي المباراة تحت قيادة بيب جوارديولا وهو في المركز العاشر برصيد 11 نقطة جمعهما من 6 مباريات حقق الفوز في ثلاثة وتعادل في 2 وتلقى الهزيمة في واحدة .
 

   
 
 

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