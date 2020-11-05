تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأكد الرئيس السيسي، على الأهمية التي توليها مصر لعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي في إطار الروابط المتشعبة والمصالح الاستراتيجية بين الجانبين.

كما أكد الرئيس السيسي، أن القيم الدينية السامية لا علاقة لها بأعمال التطرف، رافضًا وصم أية ديانة بالإرهاب.

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