تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.





وأكد الرئيس السيسي، على الأهمية التي توليها مصر لعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي في إطار الروابط المتشعبة والمصالح الاستراتيجية بين الجانبين.



