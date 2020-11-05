"مش هصادر رأيكم وبعتذر لو كنت اسأت التقدير".. تعرف على رسالة أمير عيد لجهوره قبل حفله

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:26 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
حرص الفنان أمير عيد، عضو فريق "كايرو كي"، الغنائي، على  توجية بعض الارشادات لجمهوره قبل بدأ حفلهم المقرر إقامته بعد قليل. 

حيث كتب "عيد"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " قبل قيام الحفل انهارده احب اقول ان انا ممكن اكون غلطان ومقرأتش الامور بالشكل السليم من الاول  خصوصا ان وقت الاتفاق عن الحفل كانت الظروف مختلفة والامور مستقرة اكثر من دلوقتي وبيتعمل حفلات. اي حد عنده الحق يعترض علي اقامة حفل كايروكي مش هصادر رأيكم". 

واكد امير أن  " الموضوع نسبي هناك من يؤيد استمرار الحياة مع الوقاية عشان الشغل والحال يمشي وهناك من يؤيد العكس ، قرار الالغاء او التأجيل حاليا من اصعب ما يكون بعد بيع التذاكر في اول يوم نزلت فيه والمشكلة الاكبر ان في ناس اشترت تذاكر  سوق سوده بأسعار كبيرة ودول مش هيعرفوا يرجعوها او ياخدوا فلوسهم تاني وغير الناس الكتير اللي بتشتغل ورا الحفلة والتعاقدات والخ الخ .ده قرار مش هعرف اعمله لوحدي لأسباب كتير ومعقدة مش هخوض فيها. 

واضاف " كل اللي قادر اعمله اني انبه علي الجميع واكون امين معاهم واني اتابع بقدر المستطاع مع منظمي الحفل ضرورة تنفيذ خطتهم  الوقائية الموضوعة.

- قياس  درجات الحرارة للحضور قبل الدخول والتأكد من ارتداء الكمامة 

- وجود عدد كبير من المراقبين  داخل الحفل للتأكد من ان كل حد بيتبع الاجراءات الوقائية. 

- قيام الحفل في مكان كبير مفتوح بيستوعب عددا كبيرا ولكن مع حضور عدد اقل من اللي المكان ممكن يستوعبه بحيث ميبقوش متقاربين 

-تمت مراجعة خطة الحفل مع الجهات المعنية للتأكد من قيام كل شيء بشكل سليم ومظبوط.

وختم كلامه قائلا " طبعا كل ده ملوش قيمة بدون التزامنا كلنا و كل شخص يكون مسئول عشان نفسه وعشان الناس اللي حواليه انا بحاول اعمل كل اللي اقدر عليه في الوضع الحالي اللي لقيت نفسي فيه وبحاول اكون امين معاكم في نقل الصورة ويهمني سلامتكم اكتر من اي حاجة تانيه. وبعتذر لو كنت اسأت التقدير".


"مش هصادر رأيكم وبعتذر لو كنت اسأت التقدير".. تعرف على رسالة أمير عيد لجهوره قبل حفله
"مش هصادر رأيكم وبعتذر لو كنت اسأت التقدير".. تعرف على رسالة أمير عيد لجهوره قبل حفله

أخبار تهمك

موعد أول ظهور لصفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ أقل من نصف ساعة

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يعلن رفضه رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يستقر على رحيل إثنين من نجوم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

اشتداد التنافس.. ترامب يقلص تخلفه عن بايدن في السباق الانتخابي بأريزونا

منذ حوالي 6 ساعات

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

سر سفر نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الأهلي يطمئن على صفقته الجديدة ويطالبه بتوخي الحذر

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ يوم

باتشيكو يعطي الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:29 م

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

03:15 م

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

04:23 م

موسيماني يعلن رفضه رحيل نجم الأهلي

04:31 م

موعد أول ظهور لصفقة الأهلي الجديدة

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه