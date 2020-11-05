"مش هصادر رأيكم وبعتذر لو كنت اسأت التقدير".. تعرف على رسالة أمير عيد لجهوره قبل حفله

حرص الفنان أمير عيد، عضو فريق "كايرو كي"، الغنائي، على توجية بعض الارشادات لجمهوره قبل بدأ حفلهم المقرر إقامته بعد قليل.





حيث كتب "عيد"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " قبل قيام الحفل انهارده احب اقول ان انا ممكن اكون غلطان ومقرأتش الامور بالشكل السليم من الاول خصوصا ان وقت الاتفاق عن الحفل كانت الظروف مختلفة والامور مستقرة اكثر من دلوقتي وبيتعمل حفلات. اي حد عنده الحق يعترض علي اقامة حفل كايروكي مش هصادر رأيكم".





واكد امير أن " الموضوع نسبي هناك من يؤيد استمرار الحياة مع الوقاية عشان الشغل والحال يمشي وهناك من يؤيد العكس ، قرار الالغاء او التأجيل حاليا من اصعب ما يكون بعد بيع التذاكر في اول يوم نزلت فيه والمشكلة الاكبر ان في ناس اشترت تذاكر سوق سوده بأسعار كبيرة ودول مش هيعرفوا يرجعوها او ياخدوا فلوسهم تاني وغير الناس الكتير اللي بتشتغل ورا الحفلة والتعاقدات والخ الخ .ده قرار مش هعرف اعمله لوحدي لأسباب كتير ومعقدة مش هخوض فيها.





واضاف " كل اللي قادر اعمله اني انبه علي الجميع واكون امين معاهم واني اتابع بقدر المستطاع مع منظمي الحفل ضرورة تنفيذ خطتهم الوقائية الموضوعة.





- قياس درجات الحرارة للحضور قبل الدخول والتأكد من ارتداء الكمامة





- وجود عدد كبير من المراقبين داخل الحفل للتأكد من ان كل حد بيتبع الاجراءات الوقائية.





- قيام الحفل في مكان كبير مفتوح بيستوعب عددا كبيرا ولكن مع حضور عدد اقل من اللي المكان ممكن يستوعبه بحيث ميبقوش متقاربين





-تمت مراجعة خطة الحفل مع الجهات المعنية للتأكد من قيام كل شيء بشكل سليم ومظبوط.





وختم كلامه قائلا " طبعا كل ده ملوش قيمة بدون التزامنا كلنا و كل شخص يكون مسئول عشان نفسه وعشان الناس اللي حواليه انا بحاول اعمل كل اللي اقدر عليه في الوضع الحالي اللي لقيت نفسي فيه وبحاول اكون امين معاكم في نقل الصورة ويهمني سلامتكم اكتر من اي حاجة تانيه. وبعتذر لو كنت اسأت التقدير".







