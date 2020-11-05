ساوثجيت يستدعي نجم مانشستر سيتي لقائمة المنتخب الإنجليزي

قرر مدرب منتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت استدعاء فيل فودين نجم وسط مانشستر سيتي لقائمة الأسود الأسود حيث يستعد لخوض منافسات الأجندة الدولية.





وغاب ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد عن تلك القائمة، فيما احتفظ جوردان بيكفورد، بمكانه في حراسة عرين المنتخب الإنجليزي، رغم أدائه المتذبذب مع فريقه إيفرتون.





وتلتقي إنجلترا مع ضيفتها إيرلندا في مباراة ودية يوم الخميس القادم، قبل أن تخرج لملاقاة مضيفتها بلجيكا في 15 من الشهر الجاري، ثم تستضيف إيسلندا بعدها بثلاثة أيام، ببطولة دوري الأمم الأوروبية.





وضمت قائمة منتخب إنجلترا كلاً من:





حراسة المرمى: دين هندرسون وجوردان بيكفورد ونيك بوب.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد وبن تشيلويل وكونور كودي وإيريك داير، وجو غوميز، وريس جيمس ومايكل كين وهاري ماجواير وأينسلي ميتلاند-نايلز وتيرون مينجز وبوكايو ساكا وكيران تريبيير وكايل ووكر.

خط الوسط: فيل فودين وجوردان هندرسون وماسون ماونت وديكلان رايس وجيمس وارد بروس وهاري وينكس.

خط الهجوم: تامي أبراهام ودومينيك كالفيرت ليوين وجاك غريليش وهاري كين وماركوس راشفورد وجادون سانشو ورحيم سترلينغ



