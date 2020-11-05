البورصات الأوروبية تواصل الارتفاع بالختام

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:34 م
بوابة الفجر
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اختتمت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الخميس، على ارتفاع بقيادة أسهم  قطاع وسائل الإعلام بعد صعودها بنحو 2.7 بالمائة، مع صعود قوي لـ"وول ستريت" خلال التعاملات.

ويقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز بالسباق الرئاسي بعدما فاز في ولايتي "ويسكونسن" و"ميتشجان" وهما اللتان حسمهما دونالد ترامب لصالحه في انتخابات 2016.

ومن جهة أخرى، عزز بنك إنجلترا برنامج شراء الأصول لنحو 895 مليار إسترليني لمواجهة تداعيات الموجة الثانية للفيروس، لكنه ثبت معدل الفائدة عند 0.1 بالمائة.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، سجلت "سوستيه جنرال" أرباح فصلية عند 862 مليون يورو (1.01 مليار دولار).

وعند نهاية التداولات، صعد مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.05 بالمائة ليصل إلى 367.12 نقطة، كما ارتفع "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.4 بالمائة إلى 5906.1 نقطة.

فيما زاد المؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.9 بالمائة إلى 12568 نقطة، وصعد "كاك" الفرنسي بنحو 1.2 بالمائة إلى 4983.9 نقطة.

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