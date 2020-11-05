اجراء قرعة القسم الثاني الأربعاء المقبل

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هيثم حبيب



قررت لجنة المسابقات بالقسم الثانى إجراء قرعة المسابقة للموسم الجديد ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ، يوم الأربعاء المقبل بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم و بحضور مندوبي وممثلي الأندية المشاركة بالمجموعات الثلاثة .



وكان إتحاد الكرة قد أعلن فى وقت سابق عن إلغاء الهبوط بالموسم المنتهى بالقسمين الثاني والثالث مع صعود أوائل مجموعات القسم الثالث مباشرة للقسم الثانى.



كما أكد إتحاد الكرة فى بيانه السابق أنه من المقرر أن ينطلق الموسم الجديد فى الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري بمشاركة ١٦ فريق بكل مجموعة من المجموعات الثلاثة .