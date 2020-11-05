الرئيس يتابع المشروعات التنموية في مجال الزراعة بالوادي الجديد

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:13 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اجتماعا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء صلاح الدين سرايا نائب مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات عدد من المشروعات التنموية في مجال الزراعة في محافظة الوادي الجديد.

وقد وجه السيد الرئيس بالتوسع في المشروعات الزراعية بالوادي الجديد وما يتصل بها من صناعات غذائية واقامة مناطق لوجستية وذلك في ضوء مقومات النجاح النسبية التي تتسم بها المحافظة وفي اطار الاولوية المتقدمة التي يحظي بها القطاع الزراعي في الاستراتيجية التنموية للدولة.

كما وجه السيد الرئيس بالسعي من خلال تلك المشروعات نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي، واستكشاف فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وحوكمة وتحديث النظم الإدارية، وذلك بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والخبرة الأجنبية.

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