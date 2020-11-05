توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:11 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسئولين، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبا عاجل.

وتناول الاجتماع متابعة تطورات عدد من المشروعات التنموية في مجال الزراعة في محافظة الوادي الجديدة.

ووجه الرئيس السيسي، بالتوسع في المشروعات الزراعية بالوادي الجديد، وما يتصل بها من صناعات غذائية وإقامة مناطق لوجيستية.

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