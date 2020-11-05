باتشيكو يعطي الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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أعطى المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مسؤولو القلعة البيضاء، الضوء الأخضر بشأن رحيل محمد حسن في الميركاتو الصيفي.

رحيل محمد حسن عن الزمالك

استقر مسئولو نادي الزمالك على رحيل محمد حسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل.

من جانبه أبدى البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك رغبته في رحيل محمد حسن والتعاقد مع لاعب وسط مدافع جديد في الموسم المقبل.

وتأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة الأهلي، بعد فوزه ذهابًا وإيابًا على الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة 4-1.

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