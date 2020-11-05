خلع في الكتف ينهي لقاء " سيراميكا و بورتو " قبل موعدها

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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في مباراة ودية قوية ذات طابع رسمي التقى فريق سيراميكا مع نظيره بورتو السويس على ملعب ستاد الدفاع الجوي ، في أول لقاء ودي استعدادا للموسم الجديد من الدوري بمختلف أقسامه .

وصلت المباراة للدقيقة ٨٥ ، في ظل أداء قوي والتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ، ولكن لم تكتمل بسبب اصابة لاعب بورتو حسين البدري بخلع في الكتف بعد احتكاك قوي مع أحد لاعبي سيراميكا ليتم الاعلان عن نهاية المباراة قبل موعدها المحدد

ومن جانبه أكد أحمد أبو العنين مدير الكرة بنادي بورتو أن الفريق الطبي قام ب " رد " كتف اللاعب داخل الملعب ومن المنتظر أن يغيب مدة قد تصل ل ٣ أسابيع .

ويستعد فريق سيراميكا لخوض موسم جديد من الدوري العام الممتاز بعد الصعود حديثا ، أما فريق بورتو فقد صعد حديثا ايضا لدوري القسم الثاني بعد اعتلاء قمة المجموعة السابعة من دوري القسم الثالث.

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