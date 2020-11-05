زينة العلمي تخطف الإنظار بإطلالة أنيقة بمهرجان الموسيقى العربية (صور)

حرصت الفنانة زينة العلمي، ملكة جمال الأردن، على حضور حفل النجم عاصي الحلاني، ضمن فعاليات الليلة الرابعة من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية في دورته الـ 29 المقامة بدار الأوبرا المصرية.









وظهرت زينة، بإطلالة صيفية ساحرة، في فستان أبيض أنيق ممتلىء بالورود الحمراء، مع شعر أشقر منسدل على كتفيها مناسب للسهرات، وخطفت الأنظار بقوامها الممشوق.









وأعربت زينة، عن سعادتها البالغة بحضورها الحفل، ولافتة إلى أن الدورة الحالية من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية هي دورة ستثنائية تتوج جهود الدولة المصرية لاستمرارية رسالة الابداع وتعكس الاصرار على تجاوز التحديات.









يذكر أن زينة العلمي، توجت بلقب ملكة جمال الأردن عام 2014، كما منحت لقب سفيرة النوايا الحسنة، وسفيرة السلام العالمي بالأمم المتحدة.