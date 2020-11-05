زينة العلمي تخطف الإنظار بإطلالة أنيقة بمهرجان الموسيقى العربية (صور)

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 06:54 م
بوابة الفجر
محمود حنفي
Advertisements
حرصت الفنانة زينة العلمي، ملكة جمال الأردن، على حضور حفل النجم عاصي الحلاني، ضمن فعاليات الليلة الرابعة من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية في دورته الـ 29 المقامة بدار الأوبرا المصرية.


وظهرت زينة، بإطلالة صيفية ساحرة، في فستان أبيض أنيق ممتلىء بالورود الحمراء، مع شعر أشقر منسدل على كتفيها مناسب للسهرات، وخطفت الأنظار بقوامها الممشوق.


وأعربت زينة، عن سعادتها البالغة بحضورها الحفل، ولافتة إلى أن الدورة الحالية من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية هي دورة ستثنائية تتوج جهود الدولة المصرية لاستمرارية رسالة الابداع وتعكس الاصرار على تجاوز التحديات.


يذكر أن زينة العلمي، توجت بلقب ملكة جمال الأردن عام 2014، كما منحت لقب سفيرة النوايا الحسنة، وسفيرة السلام العالمي بالأمم المتحدة.
زينة العلمي تخطف الإنظار بإطلالة أنيقة بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
زينة العلمي تخطف الإنظار بإطلالة أنيقة بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
زينة العلمي تخطف الإنظار بإطلالة أنيقة بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
زينة العلمي تخطف الإنظار بإطلالة أنيقة بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
زينة العلمي تخطف الإنظار بإطلالة أنيقة بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
زينة العلمي تخطف الإنظار بإطلالة أنيقة بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
زينة العلمي تخطف الإنظار بإطلالة أنيقة بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
زينة العلمي تخطف الإنظار بإطلالة أنيقة بمهرجان الموسيقى العربية (صور)

أخبار تهمك

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يعطي الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على رحيل إثنين من نجوم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ يوم

موسيماني يعلن رفضه رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ يوم

موعد أول ظهور لصفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأهلي يطمئن على صفقته الجديدة ويطالبه بتوخي الحذر

منذ ساعتين و 52 دقيقة

اشتداد التنافس.. ترامب يقلص تخلفه عن بايدن في السباق الانتخابي بأريزونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

سر سفر نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ ساعتين و 23 دقيقة

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:29 م

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

03:15 م

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

04:23 م

موسيماني يعلن رفضه رحيل نجم الأهلي

04:31 م

موعد أول ظهور لصفقة الأهلي الجديدة

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه