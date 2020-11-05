"ورتل القرآن" برنامج جديد بداية من الليلة على قناة اقرأ

تبدأ قناة اقرأ الليلة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، عرض أولى حلقات البرنامج الجديد "ورتل القرآن" تقديم القارئ الدكتور مصعب عرفات.





البرنامج يعرض التلاوات القرآنية للجمهور من مختلف دول العالم ويقوم بتصحيحها لهم، بالإضافة إلى تقديم العديد من النصائح الهامة حول أسهل الطرق لتيسير حفظ القرآن الكريم وتلاوته الصحيحة، كما يلقي البرنامج الضوء على بعض قصص ومواقف الصحابة والتابعين والسلف الصالح مع كتاب الله.









البرنامج يعرض كل يوم ثلاثاء الساعة 10:30 مساء بتوقيت القاهرة، ويعاد كل يوم اثنين الساعة 12:00 ظهرا.