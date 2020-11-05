36 مليار قدم مكعب تراجع فى مخزونات الغاز الأمريكي

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:04 م
بوابة الفجر
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كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 36 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر، لتصل إلى مستوى 3919 مليار قدم مكعب.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بنحو 34 مليار قدم مكعب.

كما ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بحوالي 200 مليار قدم مكعب على أساس سنوي خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 3:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم ديسمبر  بنحو 1 بالمائة مسجلاً مستوى 3.08 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

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