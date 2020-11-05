جمهورية شبين يمعسكر في منتجع الأسيوطي استعداداً للموسم الجديد

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 06:28 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي جمهورية شبين، إقامة معسكر في منتجع الأسيوطي سبورت، استعداداً للموسم الجديد من منافسات مسابقة دوري القسم الثاني، 2020-2021.

ومن المقرر أن يقام المعسكر يوم الثلاثاء المقبل، 10 نوفمبر الحالي، بمشاركة اللاعبين القدامي والجدد وبعض الناشئين.

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين على توقيع مدافع فريق أبو قير اللاعب أيمن مزيكا، لتدعيم خطوطة، بداية من فترة الإنتقالات الحالية، استعداداً لدوري القسم الثاني 2020-2021.

وقام مزيكا الذي لعب من قبل للنصر وسيراميكا، بالتوقيع للجمهورية، لمدة موسمين، في صفقة إنتقال حر، عقب الإستغناء عنه مؤخراً من جانب الجهاز الفني للفريق السكندري.

وضم الفريق المنوفي خلال الأيام السابقة، أكثر من لاعب وهم، سيد شعبان مهاجم بني سويف وبيلا وغزل المحلة، وبكر أحمد ظهير أيسر الزرقا وسوهاج ودكرنس،  وصلاح فتحي صانع ألعاب المقاولون والتليفونات، ويسري وحيد جناح مهاجم فريق بدر، وأحمد الدماطي مدافع كوكاكولا والحمام، ربيع يسري لاعب وسط مدافع الأوليمبي .

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