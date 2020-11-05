برد ومطر.. الارصاد الجوية تعلن عن طقس 3 ايام قادمة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، التي تشهد أمطارًا خفيفة ومتوسطة في العديد من محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية والقاهرة، مع الانخفاض المتتالي في درجات الحرارة العظمى والصغرى.





حالة الطقس اليوم الخميس





يتوقع خبراء الأرصاد، اليوم الخميس هطول أمطار خفيفة في بعض مناطق القاهرة الكبرى، وتكون فرص هطول الأمطار قرابة 30٪.





وأمطار خفيفة إلى معتدلة في بعض مناطق شمال الوجه البحري (البحيرة – كفر الشيخ)، وتبلغ فرص هطول الأمطار ما يقارب 40٪.





والأمطار معتدلة في بعض مناطق السواحل الشمالية (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش) وفرص هطول الأمطار (60٪).





يتوقع الخبراء أيضًا طقسًا معتدلًا في جميع أنحاء البلاد ، لطيف على الساحل الشمالي الغربي نهارًا، والطقس البارد ليلًا في القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، يميل إلى البرودة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد، لطيف على جنوب سيناء.





والرياح معتدلة احيانا شمال الصعيد وتنشط في القاهرة وجنوب سيناء والسواحل الشمالية مما يؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط.





أما درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة “25-18” والإسكندرية “24-19” وقنا “27-19” والأقصر “28-19” وأسوان “29-20”.





طقس الجمعة





وتستمر درجات الحرارة في الانخفاض يوم الجمعة، ويسود طقس لطيف في القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل حتى جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.





يكون الطقس ليلًا باردًا في القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وأبرد على الساحل الشمالي الغربي وجنوب الصعيد، ولطيف على الساحل الشرقي وجنوب سيناء.





يتوقع الخبراء فرصاً لسقوط أمطار خفيفة في بعض مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مع احتمال هبوط (30٪)، خفيف إلى معتدل في بعض مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية (40٪).





والرياح معتدلة احيانا فوق جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية مما يؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية.





درجات الحرارة العظمى والصغرى في: القاهرة الكبرى “24-17” ، الوجه البحري “24-17” ، السواحل الشمالية الغربية “24-20” ، سواحل سيناء الشمالية الشرقية والوسطى “24-18” ، جنوب سيناء والأحمر. سلاسل الجبال البحرية. “28-24 شمال الصعيد ، 25-18 ، جنوب الصعيد ، 28-20 درجة مئوية.





طقس السبت





يسود بعد غد السبت طقس لطيف على مناطق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.





يكون الطقس ليلًا باردًا في القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وأبرد على الساحل الشمالي الغربي وجنوب الصعيد، ولطيف على الساحل الشرقي وجنوب سيناء.





هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى معتدلة في بعض مناطق الوجه البحري (40٪)، والسواحل الشمالية الغربية (60٪)، والسواحل الشرقية (50٪)، وشمال الصعيد (20٪). وتكون الرياح معتدلة طوال الوقت.



