قفزة في أسعار الذهب مع ترقب نتائج الانتخابات الأمريكية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 06:47 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، مع هبوط قوي العملة الأمريكية، وترقب نتائج الانتخابات الرئاسية.

ويأتي ارتفاع المعدن النفيس مع تعميق الدولار الأمريكي لخسائره وسط انتظار الوضوح بشأن السباق الرئاسي.

وينتظر المستثمرون نتائج انتخابات رئاسة الولايات المتحدة مع تقدم كبير للمرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب في أصوات المجمع الانتخابي.

لكن استمرار حملة ترامب في التشكيك ببعض نتائج الولايات يثير قلقاً مع اقتراب حسم السباق الانتخابي.

كما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي سيصدر قراره بشأن معدلات الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي عند 751 ألف طلب لكن بأقل من التوقعات.

وبحلول الساعة 3:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنحو 2.7 بالمائة، أو ما يوازي 52.10 دولار إلى 1948.30 للأوقية.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 2.1 بالمائة أو 40 دولاراً عند 1942.89 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.7 بالمائة إلى 92.70.

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