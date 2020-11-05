ظهير أيسر القناة ينتقل لنادي Z بدوري القسم الثاني

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 06:21 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي Z - إف سي مصر سابقا - تدعيم صفوفه، استعداداً للموسم الجديد من منافسات مسابقة دوري القسم الثاني، للموسم المقبل 2020-2021.

وحصل الفريق القاهري على توقيع اللاعب محمد يوسف، ظهير أيسر فريق القناة، لمدة موسمين، في صفقة إنتقال حر.

وسبق لنادي زاد ضم أكثر من لاعب مؤخراً، منهم اسلام الفار، وأحمد أبو الخير، ومحمد السيد ميخا.

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