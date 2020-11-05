حملة ترامب: 10 آلاف شخص صوتوا في الانتخابات بأسماء أشخاص توفوا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 06:18 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements

أكدت حملة ترامب، أن 10 آلاف شخص قاموا بالتصويت في الانتخابات بأسماء أشخاص قد توفوا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

ومنح قاض أمريكي حملة ترامب مساحة أوسع لمراقبة أصوات بنسلفانيا.



إقرأ أيضا..
كشفت الناطقة الصحفية باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، اليوم الخميس، شروط فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.

وقالت ماكناني، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب يمكن أن يضمن إعادة انتخابه لولاية ثانية في حال فوزه في ولايات أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا.

وأضافت ماكناني: "نعتقد أن الطريق (إلى النصر) يمر عبر أريزونا وبنسلفانيا ومع الاحتفاظ بجورجيا حيث نتصدر (السباق)". وأشارت ماكناني إلى أن ترامب يتمتع "بتفوق كبيرة" في بنسلفانيا، وأضافت: "نعتقد أننا سنتغلب في أريزونا أيضا".

وتابعت: "لم أستبعد وقوع تلاعب بالتصويت في بنسلفانيا"، مشيرة إلى أنه سبق أن ظهرت "نتائج غريبة للغاية" لدى فرز الأصوات في الولاية.

وتنبأت وكالة "أسوشيتد برس" و"فوكس نيوز" في وقت سابق، بفوز المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في أريزونا، إلا مصادر إعلامية مرموقة أخرى لا تعتقد أن نتيجة الاقتراع في الولاية محسومة.

ووفقًا لتقديرات بعض الإعلاميين، فإن لترامب تفوقا طفيفا في كل من جورجيا وبنسلفانيا. كما يتقدم ترامب في كارولينا الشمالية، التي يعتبر الفوز فيها شرطا ضروريا أيضا للفوز بالانتخابات عامة.

أخبار تهمك

سر سفر نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ ساعة

الأهلي يطمئن على صفقته الجديدة ويطالبه بتوخي الحذر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ يوم

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ 34 دقيقة

موسيماني يرفضه.. نجم الأهلي يناقش 3 عروض

منذ حوالي 4 ساعات

اشتداد التنافس.. ترامب يقلص تخلفه عن بايدن في السباق الانتخابي بأريزونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ يوم

موسيماني يعلن رفضه رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

منذ ساعتين و 11 دقيقة

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

محترف مصري جديد على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتخلص من الثنائي الأجنبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على رحيل إثنين من نجوم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:15 م

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

04:23 م

موسيماني يعلن رفضه رحيل نجم الأهلي

04:31 م

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

06:00 م

سر سفر نجم الأهلي إلى الإمارات

05:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه