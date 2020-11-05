سيدة الكونغو الأولى تزور منطقة أهرامات الجيزة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 06:18 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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زارت اليوم الخميس سيدة الكونغو الأولى حرم رئيس دولة الكونغو منطقة آثار الهرم، واستقبلها أشرف محيي الدين مدير عام منطقة اثار الهرم وصحبها في الزيارة.

وأكد محيي الدين أن حرم الرئيس أبدت اعجابها وانبهارها بما رأته وما وصل إليه المصريين القدماء من تقدم جعلهم يقوموا ببناء الأهرامات وتمثال ابو الهول بكل ضخامته.

وحرصت حرم الرئيس على التقاط العديد من الصور التذكارية في منطقة البانوراما وامام تمثال أبو الهول.

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