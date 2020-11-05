وزير الطيران يتسلم شهادة تجديد الأيزو ISO لمطار الغردقة الدولي

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أعلن الطيار محمد منار وزير الطيران المدني عن استلام تجديد اعتماد شهادة الايزو الدولية (ISO 9001-2015) لمطار الغردقة الدولي المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في هذا المجال بحضور المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية واللواء طارق نصير مساعد وزير الطيران لشئون أمن الطيران.



وبهذه المناسبة أكد وزير الطيران على أن حصول مطار الغردقة الدولي على شهادة تجديد الأيزو الدولية يعد مؤشرا هاما نحو الإلتزام بمواصفات ومعايير الجودة الشاملة وأنظمة السلامة الدولية التي تتمثل في مؤشرات التقييم الفعلى في الأداء وتطوير جميع الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين وصولًا لأعلى معدلات الكفاءة والتميز المطلوبة بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية.



وأضاف منار أن وزارة الطيران المدنى وجميع شركاتها التابعة تحرص على الالتزام بتطبيق معايير الجودة العالمية بما يؤكد قدرة المطارات المصرية على مواكبة التطور الكبير والمنافسة مع المطارات العالمية وذلك من خلال تطبيق ما تتطلبه منظمات الطيران الدولية.



وفى الختام قدم وزير الطيران التهنئة لجميع العاملين بمطار الغردقة أحد أهم مطارات الجذب السياحي لحصولهم على هذا الإستحقاق الذي يعد إضافة لسلسلة الإنجازات التى شهدها قطاع المطارات مشيدا بدورهم الفعال ومجهوداتهم في مختلف مواقع العمل بالمطار وكفاءتهم بتطبيق كافة معايير الجودة المحلية والدولية.



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أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 36 رحلة دولية على مدار يوم الإثنين الماضي، لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها الداخلية، ورحلات الشحن الجوى التى تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.



وقالت مصر للطيران، أن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم رحلة واحدة إلى كل من باريس، واشنطن، بغداد، جدة، المدينة المنورة، مسقط، اربيل، چوبا، أكرا، لندن، ميلانو، اسطنبول، نيروبي، الخرطوم، دبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، البحرين، الدمام، الرياض، و7 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان،و 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3700 راكبا.



وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.



ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.