لجنة محافظ بني سويف: فيديو إساءة استخدام الشاشات الذكية لا يخص مدارس المحافظة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 06:16 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أكدت اللجنة الفنية والإدارية، التي شكلها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف للتحقيق في فيديو إساءة استخدام الشاشات التعليمية بإحدى المدارس، على عدم تطابق محتويات الفيديو المتداول مع المدرسة الثانوية بنين بإهناسيا لعدد من الأسباب، والتي قامت اللجنة بإثباتها في تقريرها، من خلال تحليل الفيديو المتداول ومطابقته مع الواقع الفعلي بالمدرسة المذكورة.

حيث أوضحت اللجنة أنه بالرجوع إلى الفيديو المذكور والتدقيق في الفصل الذي ظهر فيه الطلاب ومقارنته وتحليله،تبين عدم تطابق الفصلين "فصل الفيديو وفصل المدرسة محل الفحص" حيث تلاحظ أنه في الفيديو المتداول: الشاشة توجد أعلى سبورة قديمة خضراء، في حين أن المدرسة "محل الفحص" الشاشة مثبتة على الحائط بدون سبورة منذ تركيبها بمعرفة الشركة المختصة، كما أن النافذة "الشباك" الموجود في الفيديو مكانه أعلى الحائط في حين أن نوافد المدرسة تقع في منتصف الحائط، كما تبين أن الطلاب الظاهرين في الفيديو ليسوا من طلاب المدرسة محل الفحص وذلك بعد الإستعلام من إدارة وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة الذين أكدوا ذلك.

يُذكر أن اللجنة التي قامت بالتحقيق في هذا الموضوع مكونة من ممثلين عن إدارات التفتيش المالي والإداري، والمتابعة، والمكتب الفني، والبوابة الإليكترونية، ومركز المعلومات" حيث قام أعضاء اللجنة من الفنيين المختصين بمعاينة جميع الشاشات الذكية بالمدرسة، وتم تفريغ محتوياتها وفحصها بالكامل.

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