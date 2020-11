رشا المهدي تخطف انظار جمهورها بإطلالة جذابة عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة رشا المهدي، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور جديدة من جلسة تصوير خضعت لها لصالح مجلة نص الدنيا.









وظهرت رشا في الصور بإطلالة ناعمة، مرتدية "فستان "باللون الأبيض وشعر منسدل واعتدمت في إطلالاتها علي المكياج هادئ وبساطة الاكسسوارات، معلقه عليها: "For the love of white ".