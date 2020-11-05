رشا المهدي تخطف انظار جمهورها بإطلالة جذابة عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة رشا المهدي، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور جديدة من جلسة تصوير خضعت لها لصالح مجلة نص الدنيا.



وظهرت رشا في الصور بإطلالة ناعمة، مرتدية "فستان "باللون الأبيض وشعر منسدل واعتدمت في إطلالاتها علي المكياج هادئ وبساطة الاكسسوارات، معلقه عليها: "For the love of white ".









لاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور رشا، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "بسم الله ماشاء الفستان قمر عليكي ولونة لايق علي بشرتك وانتي كلك علي بعضك جميلة" وأضاف آخر "جميلة اووي" ،وفي سياق ذاته تابع متابع أخر" .





يذكر أن آخر أعمال رشا، مسلسل "رمضان كريم" تدور أحداثه في إطار درامي إجتماعي و تم عرضة في رمضان 2017وشارك في بطولتة مجموعة من الفنانيين من ضمنهم صبري فواز، ريهام عبدالغفور، سلوي عثمان، سيد رجب، إخراج سامح عبد العزيز.















