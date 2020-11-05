4 محافظات جاهزة لتطبيقها.. معلومات عن منظومة كارت الفلاح

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قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك أربع محافظات، هى: الجيزة، والفيوم، والأقصر، والدقهلية، جاهزة لتطبيق منظومة كارت الفلاح.



جاء ذلك، خلال الاجتماع الأسبوعى، لمجلس الوزراء، الذى عقد، أمس الأربعاء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، والذى شهد استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الحيوية فى مختلف المجالات.



وأكد وزير الزراعة، أنه يتم تطبيق منظومة كارت الفلاح بصورة جيدة جدا، لافتا إلى استمرار الجهود لاستكمال المحافظات المتبقية.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن منظومة كارت الفلاح:



- يشارك فى منظومة الكارت الذكى للفلاح كل من: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والبنك الزراعى المصرى، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "آى فاينانس"، المملوكة لبنوك الاستثمار القومى، والأهلى المصرى، وبنك مصر.



- تساهم منظومة كارت الفلاح فى وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، بالاعتماد على قاعدة بيانات مدققة، تسهل من مهمة متخذ القرار.



- من المستهدف وصول المنظومة إلى 5.5 مليون كارت عبارة عن عدد الحائزين الذين تم حصرهم من خلال المنظومة.



- تسهل منظومة كارت الفلاح على المزارعين الحصول على الحصص المقررة لهم من أسمدة مدعمة، ومبيدات، وتقاوى مميزة، وكل مستلزمات الإنتاج الزراعى.



- وتساهم المنظومة فى تيسير عمليات صرف أية مستحقات مالية للمزارعين مقابل توريد المحاصيل، من خلال ماكينات الصراف الآلى، دون الحاجة للعودة إلى الجمعيات الزراعية، وبدون تدخل أى وسطاء تحول دون وصول الدعم لمستحقيه.



- يساعد كارت الفلاح على عدم التلاعب بكميات الأسمدة حال ارتباط المنظومة بتوزيع كميات السماد لكل حيازة زراعية، وضمان عدم بيعها بالسوق السوداء.



- تساهم المنظومة فى تقديم الخدمات الإرشادية، وإمكانية إضافة خدمات ومشروعات أخرى متعلقة بالمزارعين، أو أى مميزات يمكن أن يحصل عليها الفلاح، ويتم صرفها على الفور من خلال فروع البنك الزراعى المنتشرة بالمحافظات، ويوفر صرف الأسمدة والوقود للميكنة الزراعية فى خطوة لاحقة.



- يساعد كارت الفلاح فى رسم السياسة الزراعية، وتحديد الإنتاج، وحصر الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية، حيث تتحدد مدة إصدار كارت لمستأجرى الأراضى الزراعية، طبقا لمدة عقد تأجير الأرض، بالإضافة إلى إصدار كارت للمصدرين، وآخر لأصحاب شركات الأسمدة والتقاوى.



- وتساهم المنظومة فى تطوير أسلوب الرقابة والإدارة فى مستويات العمل المختلفة بمديريات الزراعة، وإجراء حصر دقيق للمساحات المزروعة بكل موسم زراعى، وأنواع الزراعات، والكميات المتوقع إنتاجها.



كما تساهم المنظومة أيضا فى حل المشكلات المترتبة على ضعف نظام توزيع الأسمدة الحالى.



كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قال إن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بسرعة انجاز منظومة كارت الفلاح، وتوفير سبل وضمانات نجاحها، بهدف التيسير على المزارعين ودعمهم.



ووجه مدبولى بسرعة الانتهاء من هذه الإجراءات، بما يدعم خطوات التحول الرقمى فى شريحة المزارعين، ودمجهم فى القطاع الرسمى، ويعظم من الخدمات التكنولوجية التى تقدم لهم.