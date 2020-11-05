إنهار بسبب السيول.. ترميم وإصلاح طريق وادي وقرية "الفقيرة" ببني سويف

Advertisements



تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الإجراءات المنفذة حيال ترميم وإصلاح وصلة طريق قرية الفقيرة التي تربط القرية بمنطقة سد وادي الفقيرة، بعد تضررها في موجه الطقس السئ وتداعيات تدفق مياه السيل القادمة من سلاسل جبل البحر الأحمر في طريقها لمخر سيل وادي فقيرة.



أوضح المهندس ناصر فراج مديرعام الطرق والنقل، في بيان للمركز الإعلامي بالمحافظة، أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ أثناء تفقده"الأثنين الماضي " للوضع بمخر السيل، بسرعة إصلاح وترميم الطريق وتأهيل مواسير الناقلة لمياه السيل إلى مجرى نهر النيل، حيث تم الدفع مباشرة بمعدات مديرية الطرق وتجهيز كميات من المواد المحجرية للردم وترميم الأجزاء المتهالكة وإعادة تخطيط الطريق فور الانتهاء من الأعمال الصناعية.



وأضاف مدير الطرق أنه يجرى حاليًا تنفيذ تلك الإجراءات والتي بدأت بأعمال حفر أمام مخر السيل وقطع الطريق أمامه لتركيب خطوط مواسير خرسانية بأقطار كبيرة، يليها صب خرسانة عادية في الأرضية قبل تركيب المواسير وعددها 4 مواسير "سوف تغلف بالخراسانة" لنقل المياه من الوادي إلى مخر السيل أسفل الطريق، على أن يتم عمل حوائط من الدبش على جانبي الطريق لتقويته وللحفاظ على الزراعات القريبة منه، وبعدها سيتم الردم بالمواد المحجرية وتعلية الطريق.

