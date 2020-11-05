بنى سويف يفتتح ودياته بالفوز على كابيتال برباعية نظيفة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 06:07 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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نجح الفريق الكروى بنادى بنى سويف الرياضى فى تحقيق فوز بنتيجة 0/4 على نظيره فريق كابيتال ستار وذلك فى إطار المباراة الودية التى جمعت بين الفريقان بملعب منتجع الآسيوطى .

وخاض بنى سويف تجربته الودية الاولى تحت قيادة مديره الفنى الجديد ايمن المزين وذلك من أجل تجهيز صفوف الفريق والتعرف على جميع اللاعبين القدامى وإشراك الجدد .

وجاءت اهداف بنى سويف عن طريق الرباعى مصطفى بلية ومحمود مكى ومحمود بكرى وطه نادى.

على جانب آخر يسعى مسوؤلى بنى سويف لإنهاء ملف تدعيمات الفريق خلال الفترة القادمة وذلك استعدادا للموسم الجديد .

وكان رحل عن صفوف الفريق السوفي، الثلاثى كريم محفوظ وبلال سالم بعد انتهاء فترة اعارتهم من  اف سي مصر، كما عاد محمد عبد الجواد لصفوف الجونة بعد انتهاء اعارته، كما رحل عن صفوف الفريق كلا من محمد السيد عبد الستار ' اوكا ' وهارون اسماعيل وكمال البدوى وحسام عيسي ونصر رمضان ومحمد ميخا ومحمد عوض الله ومحمود عاطف .

فيما استعاد الفريق السويفى جهود عرفه شعبان لاعب وسط الفريق والذى انتهت إعارته لصفوف ديروط .

ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من ايمن المزين مديرا فنيا وأحمد عاصم وعبد السلام نجاح واسامة عبد العزيز مدربين وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح وعبد الرحمن كمال جهاز ادارى وأحمد سعودى ووائل محمد جهاز طبي وياسر التونى مديرا للكرة ومحمد الواضح مشرفا على الكرة .

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