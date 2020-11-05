البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع خلال التعاملات مع ترقب الانتخابات

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 06:22 م
بوابة الفجر
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تواصل البورصة الأمريكية الارتفاع خلال التعاملات اليوم الخميس، مع ترقب تطورات الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية.


ويتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه دونالد ترامب بفارق كبير، في أصوات المجمع الانتخابي، مع انتظار الحسم في 4 ولايات.

وتتفاعل الأسواق بشكل إيجابي للغاية مع حقيقة أن قدرًا كبيرًا من عدم اليقين بشأن الانتخابات قد انتهى.

وحتى مع عدم حسم نتيجة السباق الرئاسي، ارتفعت الأسهم الأمريكية مع تلاشي فرص حدوث موجة زرقاء في الكونجرس، والتي جادل البعض بأنها كانت ستشكل رياحًا معاكسة لمجالات من السوق بما في ذلك شركات التكنولوجيا الكبرى.

وأظهرت بيانات اقتصادية، تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع "داو جونز" الصناعي بنحو 1.5 بالمائة أو 411 نقطة، ليسجل 28258.7 نقطة.

كما شهد "ستاندرد آند بورز" ارتفاعاً بنسبة 1.7 بالمائة ليصل إلى 3502 نقطة، وصعد "ناسداك" بنحو 2 بالمائة إلى 11820.2 نقطة.

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