الشباب يحصد لقب دورة الأحياء الشعبية ببنى سويف للمينى فوتبول

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 06:05 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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نجح فريق نادى الشباب فى حصد لقب بطولة الاحياء الشعبية للمينى فوتبول والتى أقيمت بإشراف وتنفيذ مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف بالتعاون مع منطقة بنى سويف للمينى فوتبول .

وجاء تتويج الشباب عقب فوزه على نظيره معلمين ببا بنتيجة 1/3 بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقان بنتيجة 1/1 بالمباراة ليحصد الفريق بطولة مواليد 2005/2006 .

البطولة جاءت بإشراف وتنفيذ مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف وبالتعاون مع منطقة بنى سويف للمينى فوتبول بمشاركة 8 فرق ( الشباب 1 ، الشباب 2 ، تزمنت الشرقية ، ليدرز ، الاوائل، معلمين ببا ، مصر المقاصة ، الريان ) .

ونجح فريق نادى الشباب بالتاهل للمباراة النهائية عقب فوزه على منافسه الشباب 2 بركلات الترجيح 2/3 .

فيما نجح معلمين ببا فى تحقيق فوز على تزمنت الشرقية بركلات الترجيح 5/6 .

وشهد ختام البطولة حضور مصطفى ابراهيم وكيل مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف وياسر شلبي رئيس مجلس إدارة منطقة بنى سويف للمينى فوتبول ومحمد عبد التواب مدير إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة وجميع أعضاء مجلس إدارة منطقة بنى سويف للمينى فوتبول ومسوؤلى إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة ومسوؤلى نادى الشباب .

واهدى مصطفى ابراهيم وكيل مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف شهادة تكريم لرئيس مجلس إدارة منطقة بنى سويف للمينى فوتبول كما شهد الحفل الختامى توزيع الجوائز على الفرق الفائزة والحكام المشاركين .

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