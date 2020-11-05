جامعة الإسكندرية تبدأ فى تطبيق عقوبات مشددة على غير الملتزمين بالإجراءات الإحترازية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:53 م
دينا حسن-محمد رجب
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أكد الدكتور هشام جابر، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية، خلال اجتماعه مع وكلاء الكليات والمعاهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الخميس، على ضرورة تفعيل دور لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية بكليات ومعاهد الجامعة وتشكيل فريق عمل مساعد للجنة للمرور والمتابعة اليومية بصورة مستمرة للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات.

ولفت إلى ضرورة موافاة الجامعة بصفة دورية بنتائج إجتماع لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية، وتقرير أسبوعي يبين الحصر الدقيق لأعداد الإصابات والحالات المشتبه إصاباتها والمخالطين من الطلبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وما وصلت اليه تطورات تلك الحالات وذلك عن طريق التواصل الدائم والتنسيق مع اللجنة الطبية المختصة.

وأكد جابر علي ضرورة إتخاذ كافة السبل العقابية التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، على الحالات المخالفة لإشتراطات الدخول والتواجد بالكليات والمعاهد، وضرورة تعريف الطلبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بتطبيق تلك العقوبات فعليًا ليساعد ذلك على الإلتزام من الجميع.

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